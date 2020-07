Ein 28-Jähriger hat am Donnerstagabend einem Gleichaltrigen am Neubaugürtel in der Nähe des Wiener Westbahnhofs dessen Louis-Vuitton-Umhängetasche entrissen. Das Opfer erlitt bei der Attacke gegen 20.15 Uhr eine blutende Wunde am Oberkörper und musste in ein Spital gebracht werden.

Der mutmaßliche Angreifer wurde wenig später festgenommen, berichtete die Polizei.