28-Jährige Partnerin verletzt: Drei Monate bedingt

Am Freitag ist am Wiener Landesgericht gegen einen 27-Jährigen weiterverhandelt worden, dessen Ex-Partnerin behauptet hatte, im Zeitraum Februar 2023 bis Oktober 2024 ein Martyrium durchlitten zu haben. Dem einschlägig Vorbestraften wurde fortgesetzte Gewaltausübung, Vergewaltigung, geschlechtliche Nötigung und Körperverletzung vorgeworfen.

Er wurde allerdings weitgehend freigesprochen. Wegen mehrfacher Körperverletzung bekam er drei Monate bedingt. Schilderungen für Richterin "etwas schwammig" Ausschlaggebend dafür waren die Angaben der betroffenen Frau, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit erörtert wurden. Sie überzeugten den erkennenden Schöffensenat nur bedingt. Die Aussagen seien "widersprüchlich", die 28-Jährige habe ihren Ex-Partner gegenüber der Polizei deutlich weniger belastet als später bei ihrer kontradiktorischen Einvernahme im Ermittlungsverfahren, hielt die vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung fest. Insgesamt seien ihre Schilderungen "etwas schwammig", hieß es.