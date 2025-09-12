Antisemitische Postings: Wiener Imam wegen Verhetzung angeklagt

Nach dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 hat ein damals in einer Moschee in Wien-Meidling tätiger Imam über seinen Facebook-Account öffentlich zum Hass gegen Juden ausgerufen Zu diesem Schluss ist jedenfalls die Staatsanwaltschaft Wien gekommen. Sie hat im Zusammenhang mit zwei vom Angeklagten abgesetzten Postings den 61-Jährigen wegen Verhetzung angeklagt. Der Mann muss sich nach APA-Infomationen am 8. Oktober am Landesgericht verantworten.

Gerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte am Freitagnachmittag den beim Gericht eingebrachten Strafantrag sowie den Verhandlungstermin. Die Hauptverhandlung ist auf 30 Minuten anberaumt. Der seinerzeitige Imam der Assalam-Moschee am Schöpfwerk hatte nach Bekanntwerden seiner antisemitischen Ausfälle seine Funktionen innerhalb der Arabischen Kultusgemeinde zurückgelegt. Facebook-Posting: "Töte sie alle" Inkriminiert sind zwei Postings, die der Mann am 9. und am 15. Jänner 2024 als so genannte Gebete an Gott auf Facebook abgesetzt hatte und die 3.658 Follower zu lesen bekamen. „Oh Gott, bestrafe die kriminellen Zionisten und deren Unterstützer und zerstreue sie. Oh Gott, zähle sie und töte sie alle und lass keinen einzigen von ihnen übrig“, tönte er.