21-jähriger Wiener mit Aggressionsproblemen attackierte seine Familie

Bereits seit längerer Zeit dürfte ein 21-jähriger Mann mit massiven Aggressionsproblemen seine Familie in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus immer wieder mit gewalttätigen Übergriffen traktiert haben.

Nach weiteren Eskalationen am Wochenende verständigten die Opfer schließlich die Polizei, die den Aggressor festnahm. Auch die Beamten attackierte er später in einer Polizeiinspektion. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt befindet sich der junge Mann mittlerweile in Untersuchungshaft.