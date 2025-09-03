21-Jähriger mit vier Promille gegen Supermarkttüre gerannt

Im Vollrausch hat sich ein 21-Jähriger Dienstagabend gewaltsam Zutritt zu einer Supermarktfiliale in Wien-Mariahilf verschafft. Noch während der Zufahrt der Polizisten meldete ein Zeuge über den Notruf, dass der Einbrecher bereits wieder aus dem Geschäft geflüchtet sei. Die Fahndung lief aber erfolgreich. Bei der Festnahme wurde dann ein Alkovortest durchgeführt. Der ergab laut Polizeisprecher Markus Dittrich einen Wert von 4,02 Promille.

In Polizeigewahrsam "Der junge Mann konnte mittlerweile vernommen werden", sagte der Sprecher am Mittwoch. Da befand sich der Beschuldigte noch in Polizeigewahrsam. "Er zeigte sich reumütig und gab an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Er sei seit Sonntag unterwegs gewesen und habe sehr viele alkoholische Getränke konsumiert." Ein Zeuge, der auch die Polizei alarmiert hatte, schilderte die Vorkommnisse vom Dienstagabend so: Er sei von dem sichtlich betrunkenen 21-Jährigen bei einem Würstelstand angerempelt worden, als dieser sich an ihm vorbeigedrängt und Alkohol bestellt habe. Dabei habe ihn der junge Mann auch auf ein Getränk einladen wollen, er lehnte ab.