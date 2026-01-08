16-Jährige tot in Wiener Hotel gefunden: Ermittlungen laufen

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Ende Oktober ein 16-jähriges Mädchen tot in einem Hotelzimmer nahe der Wiener Stadthalle gefunden worden. Die Ermittlungen seien laut Polizei noch nicht abgeschlossen, berichtete der ORF. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Landespolizeidirektion Wien nicht von einem Fremdverschulden aus. Als Todesursache gilt derzeit eine Suchtmittelüberdosis, die genauen Umstände sind jedoch weiterhin Teil der Ermittlungen, bestätigte die Polizei auf Anfrage des KURIER.

Sexuelle Handlungen nicht ausgeschlossen Derzeit wird geprüft, ob die türkischstämmige 16-Jährige alleine in dem Hotelzimmer war. Unklar ist zudem, ob es neben dem Drogenkonsum auch zu sexuellen Handlungen gekommen ist. Laut Polizei wurden Spuren gesichert, deren Auswertung noch andauere. Laut ORF wohnte das Mädchen in einer Wohngemeinschaft der Kinder- und Jugendhilfe Wien. Sie soll aber am Abend des 29. Oktobers in ein Hotelzimmer im 15. Wiener Bezirk eingecheckt und am nächsten Morgen tot aufgefunden worden sein. Gleichzeitig ermittelt die Polizei im Suchtgiftmilieu im Bezirk Brigittenau. Im Zusammenhang mit dem Fall der 16-Jährigen wurden Äußerungen zum dortigen Suchtmittelhandel und mögliche zusammenhängende Sexualdelikte getätigt. Aus ermittlungstaktischen Gründen gibt die Polizei derzeit keine weiteren Details preis.