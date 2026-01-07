OÖ: 18-Jähriger Autolenker zwei Mal am selben Tag unter Drogenverdacht

Beamten fiel während einer Dämmerungsstreife am 6. Jänner ein Fahrzeug auf, das ihnen bereits von einer früheren Suchtgiftkontrolle bekannt war.

Ein 18-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land soll am Dreikönigstag in Ansfelden erneut unter mutmaßlichem Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden sein – nur wenige Stunden nach einer Beschuldigtenvernehmung auf der Polizeiinspektion.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Lenker um jenen 18-Jährigen handelte, mit dem die Polizei erst am Nachmittag desselben Tages eine Beschuldigtenvernehmung wegen Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz durchgeführt hatte. Dabei war bereits ein Drogenschnelltest auf THC positiv verlaufen.

Bei der erneuten Kontrolle am Abend wurden bei dem jungen Mann laut Polizei wieder Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Eine klinische Untersuchung soll der Verdächtige jedoch verweigert haben. Der 18-Jährige übergab den Beamten mutmaßlich zwei Klemmsäckchen mit Cannabiskraut.

Mehrere Verstöße festgestellt

Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, besaß der junge Mann keine gültige Lenkberechtigung – diese war ihm bereits wegen Suchtmittelkonsums entzogen worden. Zudem wies das Fahrzeug eine abgelaufene Begutachtungsplakette auf. Die Polizisten nahmen dem 18-Jährigen die Fahrzeugschlüssel ab und untersagten die Weiterfahrt. Auch die Beifahrerin soll ein Klemmsäckchen mit Cannabiskraut übergeben haben. Gegen beide Personen wurden Anzeigen erstattet. Die weiteren Ermittlungen laufen.