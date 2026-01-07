Nächtlicher Brand in Gmunden: Holzhütte komplett zerstört

In der Nacht zum 6. Jänner brannte im Bezirk Gmunden eine Holzhütte vollständig nieder. Ein aufmerksamer 30-jähriger Anwohner bemerkte kurz vor Mitternacht verdächtige Geräusche und entdeckte beim Blick aus dem Fenster, dass die gegenüberliegende Holzhütte bereits in Vollbrand stand.

Die alarmierten Feuerwehren aus Hallstatt und Obertraun konnten zwar die Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Wohngebäude verhindern, für die Hütte selbst kam jedoch jede Hilfe zu spät.