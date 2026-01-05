Oberösterreich

Überfahren: Autofahrer übersah Frau mit Rollator

Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.
Ein 83-Jähriger hatte beim Rückwärtsfahren aus Garage 89-Jährige mit Rollator übersehen und überrollte sie.
05.01.26, 15:06
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 83-jähriger Autofahrer hat Montagvormittag in Linz beim Rückwärtsfahren aus der Garage eine 89-Jährige mit dem Rollator auf dem Gehweg übersehen und umgestoßen.

Rasante Fahrt auf der A1: 22-Jähriger mit 231 km/h in Oberösterreich gestoppt

Danach überrollte er die Fußgängerin noch. Anschließend wechselte der Mann in den Vorwärtsgang und fuhr erneut über die am Boden liegende Frau. Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall. 

Die betagte Frau wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, so die Polizei.

Agenturen  | 

Kommentare