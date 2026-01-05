Überfahren: Autofahrer übersah Frau mit Rollator

Ein 83-jähriger Autofahrer hat Montagvormittag in Linz beim Rückwärtsfahren aus der Garage eine 89-Jährige mit dem Rollator auf dem Gehweg übersehen und umgestoßen.

Danach überrollte er die Fußgängerin noch. Anschließend wechselte der Mann in den Vorwärtsgang und fuhr erneut über die am Boden liegende Frau. Erst durch eine Zeugin bemerkte der Fahrer den tragischen Unfall.

Die betagte Frau wurde schwer verletzt ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht, so die Polizei.