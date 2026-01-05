Mit 231 km/h statt erlaubtem Tempo 130 ist ein 22-Jähriger Sonntagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) Richtung Wien unterwegs gewesen.

Einer zivilen Streife der Landesverkehrsabteilung war der Raser aufgefallen, er konnte schließlich an einem Rastplatz gestoppt werden. Nach Abzug der Messtoleranz war der Fahrer 89 km/h zu schnell unterwegs, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.