Rasante Fahrt auf der A1: 22-Jähriger mit 231 km/h in Oberösterreich gestoppt

Polizistin vor Polizeiauto mit Blaulicht.
Dem 22-jährigen Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
05.01.26, 09:51
Mit 231 km/h statt erlaubtem Tempo 130 ist ein 22-Jähriger Sonntagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) Richtung Wien unterwegs gewesen.

Einer zivilen Streife der Landesverkehrsabteilung war der Raser aufgefallen, er konnte schließlich an einem Rastplatz gestoppt werden. Nach Abzug der Messtoleranz war der Fahrer 89 km/h zu schnell unterwegs, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

