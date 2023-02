15-Jähriger in Park überfallen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Die Polizei veröffentlichte nun Bilder aus einer Überwachungskamera, die drei Verdächtige nach einem Raub zeigen sollen. Am 5. November gegen 18.30 Uhr wurde ein 15-Jähriger in deinem Park in der Anton-Baumgartner-Straße in Liesing ausgeraubt. Das Trio soll den Burschen belästigt und ihm dann seine Umhängetasche entrissen haben. Einer der drei Männer soll das Opfer dann durchsucht und noch sein Handy, Airpods und Bargeld an sich genommen haben.