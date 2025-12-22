135 Kunden am Tag: Andrang für Lebensmittelpakete wird größer

Von Franziska Trautmann Schon vor 10 Uhr steht eine große Menschentraube vor den Türen der Pfarre Alt-Ottakring. Mit Einkaufstrolleys in den unterschiedlichsten Farben ausgestattet, warten sie, bis ihr Name aufgerufen wird.

Am Freitag war der letzte Tag vor Weihnachten für die „Le+O Lebensmittelausgabe“ der Caritas. Circa 135 Menschen haben sich angemeldet, um ein Lebensmittelpaket abzuholen, das sie über die Feiertage bringt, bevor die Ausgabestellen am 9. Jänner wieder öffnen.

Seit 2009 teilen 800 ehrenamtliche Mitarbeiter in zwölf Ausgabestellen in Wien gespendete und gerettete Lebensmittel an armutsbetroffene Menschen aus. Täglich ist einer von den Standorten für Kunden geöffnet, Ottakring war für dieses Jahr der letzte. Unter den Wartenden ist die 69-jährige Karin, sie kommt seit fünf Jahren regelmäßig her. „Die Mitarbeiter sind hier sehr freundlich und begegnen einem immer auf Augenhöhe. Und wenn man schon lang genug kommt, dann wissen sie auch, was man gerne hat“, sagt sie. Drinnen sind mehrere Stationen mit verschiedenen Lebensmitteln aufgebaut. Von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Backwaren und Milchprodukten ist alles dabei. Besondere Geschenke Wöchentlich werden 20.000 Tonnen an Lebensmitteln aus den Supermärkten gerettet. Das Lager in Floridsdorf verteilt dann täglich 2.000 bis 4.000 Tonnen an die Ausgabestellen. Und knapp vor Weihnachten gibt es auch ein paar Überraschungen.