"Twittersturm": Wie Rechte einem islamistischen Flashmob halfen

Am Sonntag um 18 Uhr kam es in Deutschland zu einer Explosion. Es war kein Anschlag, niemand wurde verletzt, nichts zerstört. Sie fand auf Twitter statt. Fast auf einen Schlag wurden zu dieser Zeit über 17.000 Tweets zu einem davor unwesentlichen Hashtag abgesetzt: #NichtOhneMeinKopftuch. Als am nächsten Morgen die Arbeitswoche begann, waren mindestens 77.000 Tweets zu dem Thema gepostet worden.

In der Debatte versammelten sich die üblichen Argumente, Provokationen und Beleidigungen der Kopftuch-Debatte im Internet. Die Befürworter sahen sich als Opfer einer politischen Kampagne gegen ihre Religion, die Gegner als Gelegenheits-Freiheitskämpfer abwechselnd der freien Welt, der kindlichen Unschuld oder der weiblichen Sexualität. Andere ließen auch schlicht ihrer Abneigung gegen Muslime freien Lauf. Der Anlass für all das: Wie zuvor in Österreich wurde kürzlich auch in Nordrhein-Westfalen über ein Kopftuchverbot für Mädchen unter 14 Jahren gesprochen.

Ursprünglich war #NichtOhneMeinKopftuch als eine Art virtueller Polit-Flashmob dagegen angelegt. Er hatte das Ziel, in die " Twitter Trends" zu gelangen. Aktivisten versuchen so immer wieder im virtuellen Raum auf ein Thema hinzuweisen. Diesmal ging der Aufruf von einer Online-Plattform namens "Generation Islam" aus. Ihr Follower sollten sich "zu einem Wochenende der Empörung" per "Twitterstorm" versammeln. Für sie war die Debatte über ein Kopftuchverbot für Kinder bereits ein Angriff auf alle Muslime und "die freie Ausübung ihrer Religion".