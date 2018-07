Massiver Anstieg: Tödlichster Juni im Mittelmeer seit fünf Jahren

Rettungsschiffe blockieren "ist kriminell"

Dass weniger Menschen die Überfahrt versuchen aber trotzdem mehr sterben, liegt für Sea Watch in der Behinderung der Rettungskräfte. Allgemein hat sich die Zahl der Rettungsschiffe im Mittelmeer im vergangenen Jahr etwa halbiert. Weil mehrere Schiffe gerade in Malta an der Abfahrt gehindert werden und andere am Weg zu Häfen in Spanien und Frankreich sind, ist derzeit aber gar kein NGO-Rettungsschiff vor Ort, um Menschen zu retten, die von Schleppern in Meeres-untaugliche Boote gesteckt und losgeschickt werden.

Sea Watch kritisiert, dass durch die Festsetzung von Rettungsschiffen mindestens drei Bootsunglücke geschehen, die sonst möglicherweise verhinderbar waren. Bei einem Unglück am Freitag wurden 103 Menschen getötet, darunter drei Babys. Das in der Nähe befindliche Schiff "Open Arms" sei dabei nicht hinzu beordert worden.