Report: 62 Mio. Mädchen gehen nicht zur Schule

Trotz mühsam errungener Fortschritte seien immer noch Millionen Mädchen auf der Welt zu einem Leben in Armut und Ungleichheit verurteilt, so die Organisation am Dienstag in einer Aussendung. Die Zahlen zeigten, dass "noch viel getan werden muss". Die kürzlich im Rahmen der UNO-Generalversammlung in New York beschlossenen Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) würden eine neue Ära einleiten und die Möglichkeit eröffnen, mit vereinten Kräften "diese Missstände ein für alle Mal zu lösen".

Um auf die Missstände und Ungleichheit aufmerksam zu machen, lässt Plan International österreichweit 13 bekannte Gebäude und Denkmäler in pink erleuchten: das Schloss Leopoldskron, die Universität Wien, den Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz, den UNIQA Tower, das MAK, das Austria Center Vienna, die METAStadt, das Flederhaus, das Gartenbaumuseum Donaustadt sowie das Lentos Kunstmuseum, das ARS Electronica Center in Linz, das Grazer Rathaus, das ece Einkaufs-Centrum Kapfenberg und die Homepage der Design-Agentur dmcgroup.