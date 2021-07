56 Auto krachten ineinander: 17 Tote in China

Mit dem stark gewachsenen Verkehr auf Chinas Straßen ist die Zahl der Verkehrstoten in die Höhe geschnellt. Die Polizei beklagt auch eine starke Zunahme von Unfällen durch rücksichtsloses Fahren. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) sterben in China rund 260.000 Menschen jährlich im Straßenverkehr.