Zug kollidiert mit Lkw: Ein Toter und 21 Verletzte in der Slowakei

Beim Zusammenstoß eines Personenzugs und eines Lastwagens im Südwesten der Slowakei ist am Donnerstag ein Mann gestorben, 21 Menschen wurden verletzt.

Von der Nachrichtenagentur TASR veröffentlichte Feuerwehrfotos zeigten, dass das Führerhaus des Lastwagens vollkommen zertrümmert wurde. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle an einem Bahnübergang am Rand der Bezirksstadt Dunajska Streda.