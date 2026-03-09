Zehn Dscheladas mussten im Zoo Zürich sterben. Weil ihr Clan zu groß wurde und kein neues Zuhause wartete, blieb für die auch als Blutbrustpaviane bekannten Affen nur der Abschied – ein Schritt, der schmerze, aber laut dem Schweizer Zoo nötig ist. Im Semien-Gebirge des Zoos ist es in diesen Tagen merklich stiller geworden. Die Tiere unterschiedlichen Alters wurden vergangene Woche aus ihrem Clan genommen und getötet, wie der Zoo am Montag mitteilte.

Dscheladas-Clan wurde zu groß Dscheladas sind sehr soziale Tiere. Ihr Leben ist geprägt von komplexen Hierarchien und einem tiefen Zusammenhalt innerhalb ihrer Harems. Doch genau diese Vitalität wurde ihnen zum Verhängnis. Der Clan im Zoo Zürich war auf 48 Individuen angewachsen – eine Größe, die in der begrenzten Welt hinter den Zäunen zu Spannungen führte. Wo früher Harmonie herrschte, gab es zuletzt immer öfter heftige Auseinandersetzungen. Die Gruppendynamik kippte, der Stress für das einzelne Tier wurde zur Dauerbelastung.

Im Herbst konnten noch 6 Tiere vermittelt werden Der Zoo stand vor einer schwierigen Aufgabe. "Artenmanagement" nennt sich das fachsprachlich, doch dahinter verbirgt sich ein Dilemma. Der Zoo suchte nach einem neuen Zuhause für die Affen in anderen europäischen Zoos. Die Türen blieben jedoch geschlossen. Während im Herbst noch sechs Tiere umziehen konnten, fand sich für die nun getöteten zehn Dscheladas kein einziger Platz.

10 Tiere wurden betäubt und eingeschläftert Nach reiflicher Überlegung wählte der Zoo jene Affen aus, die für das langfristige Überleben der gesamten Population am wenigsten "entscheidend" waren – eine kühle Rechnung. Die Tiere wurden betäubt und sanft eingeschläfert. Ihr Tod soll jedoch nicht ganz umsonst gewesen sein: Ihre Körper wurden der Forschung übergeben, damit Wissenschafter mehr über diese bedrohte Art aus dem äthiopischen Hochland lernen können.