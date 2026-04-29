Grausige Tat im Zoo: Mann soll seine Frau im Tierpark verbrannt haben

Grausiger Verdacht gegen einen Mitarbeiter eines japanischen Zoos: Der Mann soll seine Frau getötet und ihren Körper in einer Müllverbrennungsanlage eingeäschert haben, in der normalerweise Tierkadaver und Abfälle verbrannt werden.

"Die Polizei führt derzeit Ermittlungen durch und unsere Einrichtung wird in vollem Umfang daran mitarbeiten", teilte der Asahiyama-Zoo auf der im Norden Japans gelegenen Insel Hokkaido am Mittwoch mit.