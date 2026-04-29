Um Geld abzuheben: Mann kam mit Leiche von Schwester in Bank

Um den Tod seiner Schwester zu beweisen und dadurch Zugang zu ihrem Konto zu bekommen, hat ein Mann in Indien ihre Leiche ausgegraben und in eine Bankfiliale geschleppt. Auf diese Weise habe der Mann aus einer ländlichen Gegend im östlichen Bundesstaat Odisha am Montag bei der Indian Overseas Bank Geld vom Konto seiner verstorbenen Schwester abheben wollen, teilte das Finanzinstitut am Dienstag mit.

Wegen fehlender Sterbeurkunde abgewiesen

Der Mann hatte den Angaben zufolge in der Filiale Geld vom Konto seiner Schwester bekommen wollen. Die Bankmitarbeiter hätten ihm jedoch mitgeteilt, dass Abhebungen "ohne eine ordentliche Bevollmächtigung" der Kontoinhaberin nicht möglich seien. Verärgert, weil er wegen der fehlenden Sterbeurkunde abgewiesen worden war, habe er daher die einige Tage zuvor bestattete Leiche seiner Schwester ausgegraben und in die Bankfiliale gebracht.