Leiche in Regentonne: Verdächtiger 20 Jahre nach Mord festgenommen

Mehr als 20 Jahre nach einem gewaltvollen Tod ist ein Opfer in Frankreich identifiziert und ein Verdächtiger festgenommen worden. Das teilte am Dienstagnachmittag die weltgrößte Polizeiorganisation Interpol mit, die an der Aufklärung des Falls mitgewirkt hatte. Die Frau war Anfang 2005 verstümmelt in einer Regenwassertonne in Saint-Quirin, einige Dutzend Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, gefunden worden. Die Leiche war in Müllbeutel verpackt und verschnürt worden.

Identität des Opfers geklärt, Verdächtiger festgenommen

Über zwei Jahrzehnte blieb die Identität der Frau ungeklärt. Interpol nahm den Fall in die Kampagne "Identify Me" auf, bei der öffentlich Hinweise zu mehr als 40 nicht identifizierten Frauenleichen in Europa gesucht werden. Nun konnte die Identität geklärt und erstmals seit Start der Kampagne zu lange zurückliegenden Frauenmorden ein Verdächtiger festgenommen werden.