Mehrere Tote nach Einsturz einer Turnhalle im Nordosten Chinas

Vom staatlichen Fernsehsender CCTV ausgestrahlte Aufnahmen zeigten, wie das gesamte Dach auf die Turnhalle stürzte und Rettungskräfte die Trümmer durchsuchten. An dem Einsatz waren laut CCTV fast 160 Feuerwehrleute und 39 Löschfahrzeuge beteiligt.

Unsicherer Baustoff verwendet - Razzia bei Baufirma

Eine erste Untersuchung des Unglücks ergab laut Xinhua, dass Bauarbeiter Perlit auf dem Dach des Gebäudes abgelegt hatten. Perlit ist ein vulkanisches Glas, dass häufig für den Gartenbau, als Isolationsmaterial oder in der Plastikproduktion verwendet wird.

Starker Regen habe dann dazu geführt, dass das Material sich ausgedehnt und das Dach zum Einsturz gebracht habe. Die Verantwortlichen der Baufirma seien "in Polizeigewahrsam genommen" worden.

In China kommt es immer wieder zu schweren Industrieunglücken. Sicherheitsvorschriften werden häufig nicht eingehalten. Einer der schlimmsten Unfälle dieser Art ereignete sich 2015 in Tianjin. Damals kamen bei einer Explosion in einem Chemielager mindestens 165 Menschen ums Leben.

Das Unglück gilt für viele nun als neuerliches Sinnbild eines kriselnden Immobiliensektors in China, bei dem aktuell an allen Ecken und Enden gespart wird. Mehr dazu:

