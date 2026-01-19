Gegen die Yellow Press: Prinz Harry kämpft wieder

Es ist der Moment, auf den er hingearbeitet hat. Energisch marschiert Prinz Harry Montagmorgen zum Eingang des Londoner Höchstgerichts. In schlichtem Anzug, mit ernstem Gesichtsausdruck und einer überraschenden Leichtigkeit passiert er den Strand. Den Journalisten am Straßenrand hebt er die Hand zum Gruß und als eine Reporterin ihm „Good luck!“ wünscht, huscht ihm ein „Thank you!“ über die Lippen.

Diese Woche beginnt in England Prinz Harrys dritter Gerichtsprozess gegen die britische Boulevardpresse. Nach der Mirror-Gruppe im Juni 2023 und der Sun im Jänner 2025 müssen sich diesmal die Herausgeber der Daily Mail und der Mail on Sunday verteidigen.

Wie auch schon den anderen Medien wirft Harry ihnen vor, Informationen für Artikel unrechtmäßig beschafft zu haben: Telefongespräche sollen abgehört, private Reisen verfolgt, medizinische Unterlagen weitergegeben worden sein. Im Fokus der Kameras Der Herzog von Sussex hat sich in den vergangenen Jahren dem Kampf gegen die Boulevardpresse mit allen Kapazitäten und Ressourcen verschrieben. Das ist durchaus verständlich. Als junger Bub musste er miterleben, wie Paparazzi jeden Schritt seiner Mutter, Prinzessin Diana, verfolgten. Auch in der folgenschweren Nacht in Frankreich, in der es zum tödlichen Unfall kam. Später wähnte er die Kameralinsen der Fotografen pausenlos auf sich und seiner Familie. Er entwickelte Paranoia, seine mentale Gesundheit litt.

2023 trat er als erster Royal seit 130 Jahren in den Zeugenstand und konnte gegen die Mirror-Gruppe einen klaren Triumph verbuchen: Im Dezember 2023 wurde ihm in 15 von 33 Fällen Recht gegeben und 140.6000 Pfund (umgerechnet 162.000 Euro) Schadensersatz zugesprochen. Der zweite Fall wurde ausgerichtlich beigelegt; im Jänner 2025 erhielt Harry von der Sun „erheblichen Schadenersatz“ und eine Entschuldigung. 20 illegale Jahre In Gerichtssaal 76 erklärt Harrys Anwalt, David Sherborne, am Montag, er werde nachweisen, dass sowohl die Daily Mail als auch die Mail on Sunday über einen Zeitraum von 20 Jahren „klar, systematisch und nachhaltig unrechtmäßig Informationen gesammelt haben“. Das zivile Verfahren (das bedeutet, es gibt keine Geschworenen, Anm.) dürfte mit neun Wochen länger dauern als die beiden vorangegangen.

Fall Nummer drei ist Harrys großer Showdown. Nicht nur, weil diesmal sechs namhafte Mitkläger an Bord: Darunter Sänger Elton John und die Schauspielerinnen Sadie Frost oder Liz Hurley. Wie wichtig Harry der Fall ist, zeigt sich am Montag darin, dass er sogar am Prozessauftakt persönlich erscheint, obwohl er laut Plan erst am Donnerstag in den Zeugenstand gerufen werden dürfte. Zum Vergleich: Elton John soll für seine Aussage lediglich virtuell zugeschaltet werden. Zukunftsweisend Doch für Harry geht es nicht nur um Gerechtigkeit in der Vergangenheit, sondern auch Image seiner Zukunft. Das Verfahren fällt in eine Phase der vorsichtigen Annäherung. Trotz seiner vernichtenden Memoiren ist der Prinz, um ein Kitten der Familienbande bemüht.

Vergangenen September hat er sich zum ersten Mal seit 18 Monaten zu einer kurzen Privataudienz mit König Charles in Clarence House getroffen. Kurz darauf offenbarte er dem Guardian, dass die Beziehung zu seinem Vater kommendes Jahr „Priorität haben“ würde. Seine leidenschaftlich beworbenen Invictus-Games werden kommendes Jahr nach Birmingham kommen. Gerüchten zufolge könnte der König daran teilnehmen.