Schweiz: Mann stach mit Messer auf Passanten ein

Am Schweizer Bahnhof Winterthur hat ein Mann nach Polizeiangaben drei Menschen mit einer Stichwaffe verletzt. Der 31 Jahre alte mutmaßliche Täter sei verhaftet worden, teilte die Kantonspolizei Zürich mit. Zu seinen Motiven äußerte sie sich zunächst nicht. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wollte ein Polizeisprecher nicht bestätigen, dass der Schweizer "Allahu Akbar" geschrien habe, wie mehrere Medien berichtet hatten. Auch ein Zeuge soll den Ausruf gehört haben.