Weihnachtsmann warf Christbäume auf Schiffe

Die Seeleute am Hamburger Hafen erhielten am Freitag besondere Fracht: Christbäume vom Weihnachtsmann. Ob schwungvoll über die Reling geworfen oder mit dem Bordkran auf die Planken gehievt – er besuchte zahlreicher Schiffe jeder Größe, um für etwas weihnachtliche Stimmung bei den Seeleuten zu sorgen.

Die Aktion des Nordmann-Informationszentrums fand in diesem Jahr unter strengen Hygienemaßnahmen und mit weniger Menschen an Bord statt. Sie ist ein kleines Dankeschön an die Besatzungen der Schiffe für ihren harten Job auf den Meeren. Wegen der Corona-Krise können in diesem Jahr viele Seeleute an den Feiertagen nicht zu ihren Familien nach Hause. „Der Weihnachtsbaum für die Seeleute ist zum Fest 2020 wichtiger denn je“, sagte ein Sprecher.

Das „Tannenbaumwerfen“ im Hafen hat Tradition: Die Aktion gab es bereits zum 24. Mal. „Weihnachten auf See – das sind vielleicht die härtesten Tage für alle, die an den Festtagen nicht bei ihren Familien sein können, sondern auf den Hafen- und Hochsee-Schiffen ihren Dienst tun müssen“, betonten die Initiatoren.