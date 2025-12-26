Zu Weihnachten heftige Unwetter in Kalifornien: Mindestens 3 Tote

Heftige Unwetter haben im US-Bundesstaat Kalifornien zu Weihnachten zu Überschwemmungen und Schlammlawinen geführt und mindestens drei Menschenleben gefordert. Der US-Wetterdienst NWS warnte, noch den ganzen Freitag sei im Süden Kaliforniens mit Starkregen und Sturm zu rechnen. "Zahlreiche Sturzfluten sind möglich", hieß es in der Unwetterwarnung. Wie die "Los Angeles Times" berichtete, wurde ein Mann sei in San Diego von einem umstürzenden Baum erschlagen.

Bereits am Heiligen Abend waren schwere Unwetter über Kalifornien hinweggezogen. In einigen normalerweise sonnigen Gegenden fielen bereits mehr als 25 Zentimeter Regen. Am Donnerstag gab der NWS dann eine Unwetterwarnung für Südkalifornien heraus, von der auch die Metropole Los Angeles betroffen war, die zweitgrößte Stadt der USA. Gewarnt wurde vor Starkregen, Sturzfluten und Sturmböen von mehr als 88 Stundenkilometern. In Gebieten, die Anfang des Jahres von verheerenden Bränden verwüstet worden waren, drohten demnach auch Schuttlawinen. In mehreren Landkreisen, darunter auch Los Angeles, riefen die Behörden den Notstand aus.

"Atmosphärischer Fluss" schaufelt Feuchtigkeit an die US-Westküste Verantwortlich für das Unwetter war ein als "atmosphärischer Fluss" bezeichnetes Wetterphänomen. Atmosphärische Flüsse sind Ströme in der Atmosphäre, die riesige Mengen Wasserdampf aus warmen in kühlere Regionen transportieren. In Kalifornien wird die Feuchtigkeit vom sogenannten Ananas-Express von Hawaii an die US-Westküste geschaufelt. Der NWS-Meteorologe Ariel Cohen hatte bereits am Mittwoch gewarnt, bis Freitag sei mit "erheblichen Überschwemmungen sowie Bergstürzen und Schlammlawinen" zu rechnen. "Wenn Sie vorhaben, während der Weihnachtsfeiertage unterwegs zu sein, überdenken Sie bitte Ihre Pläne", fügte er hinzu.