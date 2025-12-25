Kalifornien: Wintersturm verursacht Überschwemmungen und Todesopfer

Schwere Unwetter haben im Süden Kaliforniens zu Weihnachten zu Überschwemmungen und auch Todesfällen geführt. Mindestens zwei Menschen kamen etwa durch umstürzende Bäume oder Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit dem Wintersturm ums Leben, wie US-Medien am Donnerstag, dem Christtag, berichteten. Auf Bildern waren überflutete Straßen, weggeschwemmte Autos und Schlammlawinen zu sehen. Mehr als 125.000 Haushalte waren nach Angaben der Seite poweroutage.us ohne Strom.

In mehreren Bezirken galten Evakuierungswarnungen oder -anordnungen. Betroffen sind auch Gebiete rund um Los Angeles, die Anfang des Jahres von verheerenden Feuern erfasst worden waren. Grund für den heftigen Regen in dem sonst sonnenverwöhnten Bundesstaat ist ein Wetterphänomen mit dem Namen "atmosphärischer Fluss", ein Band mit feuchtigkeitsgesättigter Luft.