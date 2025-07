Kalifornien: Innerhalb 24 Stunden 15 neue Brände

Der bisher größte Waldbrand im US-Bundesstaat Kalifornien in diesem Jahr hat sich weiter ausgebreitet. "In den vergangenen 24 Stunden sind 15 neue Brände auf Bundesgebiet ausgebrochen", erklärte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Freitag im Onlinedienst X.

Das "Madre Fire" war am Mittwoch im Kreis San Luis Obispo im Zentrum des Bundesstaates entflammt. Seitdem wurden mehr als 28.300 Hektar Land verwüstet, rund 200 Menschen wurden evakuiert. Nach Angaben der kalifornischen Brandschutzbehörde CalFire waren mehr als 600 Feuerwehrleute und 40 Löschfahrzeuge im Einsatz.