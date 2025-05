Wasserknappheit: Wo in Österreich Wasser gespart werden muss

Wegen zunehmender Trockenheit in Europa will die EU-Kommission die Menschen stärker für Wasserknappheit sensibilisieren und zum Sparen bewegen.

Niederösterreich stark betroffen

Bereits im Jahr zuvor warnte die Umweltschutzorganisation Greenpeace, dass Österreich bis zum Jahr 2050 einem hohen Risiko von Wasserknappheit ausgesetzt sei. Insgesamt sind 471 Gemeinden betroffen, die meisten von ihnen befinden sich in Niederösterreich.

In der Steiermark sind 82 Gemeinden betroffen, in Tirol 54, im Burgenland 38 und in Oberösterreich acht. In diesen Gebieten liegen auch die Bundeshauptstadt Wien sowie die Landeshauptstädte Linz, Innsbruck und St. Pölten.