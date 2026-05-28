Wasser im Bodensee so niedrig wie lange nicht mehr

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Urlauber und Badegäste bekommen es natürlich mit, wenn sie auf den Bodensee schauen: Das Wasser im Bodensee steht derzeit so niedrig wie selten um diese Jahreszeit. Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe müssen neu planen, Badende müssen weiter bis ins tiefere Wasser gehen und Vogelkundler machen sich Sorgen um mehrere Arten, weil deren Brutplätze auf dem Trockenen liegen. Derzeit liegt der Wasserstand am Pegel Konstanz bei etwa 305 Zentimetern – 66 Zentimeter unter dem langjährigen Mittel für diesen Tag. Zuletzt wurde ein solcher Stand laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) vor 15 Jahren gemessen.

Wasser aus den Alpen fehlt Normalerweise steigen die Pegel im Frühjahr und Sommer durch Regen und schmelzenden Schnee – dieser Effekt bleibt im laufenden Jahr bisher schwach. Denn im Einzugsgebiet des Alpenrheins hat es im Winter erheblich weniger geschneit als sonst. "Aktuell liegt im Einzugsgebiet des Bodensees insbesondere in den tieferen Lagen deutlich weniger Schnee als saisonüblich", erklärte eine Sprecherin der LUBW. Außerdem habe es in den vergangenen Monaten weniger geregnet als üblich. "Beides zusammen führt dazu, dass der Alpenrhein, der Hauptzufluss des Bodensees, aktuell unterdurchschnittlich Wasser führt", hieß es weiter.