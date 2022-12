Was mit dem Pony von Queen Elizabeth II geschieht

Das von Queen Elizabeth II heiß geliebte Pony Emma hat eine besondere Auszeichnung bekommen. Die Fachzeitschrift "Horse & Hound" kürte das Pferd zum "Horse of a Lifetime", also sinngemäß zum "Pferd eines Lebens", wie die BBC am Freitag berichtete. Der Preis sei zusammen mit einem Sackerl Karotten übergeben worden, hieß es.

Bei der Trauerprozession für die Queen, die im September im Alter von 96 Jahren gestorben ist, stand das schwarze Fell-Pony in Windsor am Rande der Prozessionsroute - den Sattelschutz der Monarchin und ihr Kopftuch auf dem Rücken.