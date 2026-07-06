Waldbrand in Südfrankreich: 10.000 evakuiert, Tour de France beeinträchtigt

Ein außer Kontrolle geratener Waldbrand im Südwesten Frankreichs hat Tausende Menschen zur Flucht gezwungen. Rund 10.000 Bewohner von zwei Dutzend kleinen Städten und Dörfern nahe der spanischen Grenze mussten ihre Häuser verlassen, wie die Behörden am Montag mitteilten. Starke Winde drohten das Feuer weiter anzufachen. Der Brand zerstörte in den Ausläufern der französischen Pyrenäen eine Fläche von rund 4.600 Hektar, so der örtliche Präfekt Pierre Regnault de la Mothe auf X.

„Kampf geht weiter“ Dem französischen Innenminister Laurent Nunez zufolge verschlechterten sich die Bedingungen am Montagmorgen wieder. „Heute geht der Kampf weiter.“ Der Brand beeinträchtigt auch die Tour de France. Die dritte Etappe in der Nähe des Feuers bei Trevillach wurde für Zuschauer gesperrt, um Rettungskräften den Weg freizuhalten. Das Radrennen finde jedoch statt, wobei die Anzahl der Begleitfahrzeuge auf ein Minimum reduziert werde.