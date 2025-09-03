Waldbrände in Kanada: Mehr als tausend Menschen evakuiert

Im Norden Kanadas werden derzeit mehr als tausend Menschen wegen eines seit Wochen anhaltenden riesigen Waldbrands evakuiert.

Zum Ende der Waldbrandsaison gebe es eine erneute Zunahme der Feuer, sagte ein Vertreter der Feuerwehr, Mike Westwick, am Dienstag der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Saison dauere seit 2022 länger als üblich.

Das Feuer, das seit Sonntag die Orte Fort Providence und Whati in den Nordwest-Territorien direkt bedroht, hat bereits mehr als 102.000 Hektar Land zerstört. In den vergangenen Tagen breitete es sich rasch aus und machte die ersten Evakuierungen des Jahres im Norden Kanadas nötig.