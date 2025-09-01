Schweres Erdbeben in Afghanistan: "Es gibt viele Tote und Verletzte"

Ein Erdbeben der Stärke 6.0 erschütterte die gebirgige Provinz Kunar im Nordosten Afghanistans. Hunderte Tote und Verletzte werden befürchtet. Nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar sind mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten. Genaue Opferzahlen liegen noch nicht vor.

Dem Zentrum für Geoforschung (GFZ) zufolge ereignete es sich um kurz vor Mitternacht in einer Tiefe von zehn Kilometern an der Grenze zur pakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa und zerstörte zahlreiche Lehm- und Steinhäuser. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Laut dem Gesundheitsministerium habe es allein in einem Dorf 30 Tote gegeben. Genaue Opferzahlen aus dem Gebiet mit seinen verstreuten Siedlungen lägen jedoch noch nicht vor. „Die Zahl der Toten und Verletzten ist hoch, aber da das Gebiet schwer zugänglich ist, sind unsere Teams noch im Einsatz“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriumssprechers Scharafat Saman.