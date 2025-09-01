Schweres Erdbeben in Afghanistan: "Es gibt viele Tote und Verletzte"
Zusammenfassung
- Ein Erdbeben der Stärke 6.0 erschütterte die Provinz Kunar in Afghanistan und forderte laut Staatsagentur mindestens 250 Tote und etwa 500 Verletzte.
- Rettungskräfte suchen weiterhin nach Überlebenden in den Trümmern, genaue Opferzahlen sind wegen der schwer zugänglichen Region noch unklar.
- Afghanistan ist regelmäßig von schweren Erdbeben betroffen, was die große Verwundbarkeit des Landes gegenüber Naturkatastrophen zeigt.
Ein Erdbeben der Stärke 6.0 erschütterte die gebirgige Provinz Kunar im Nordosten Afghanistans. Hunderte Tote und Verletzte werden befürchtet. Nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar sind mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten. Genaue Opferzahlen liegen noch nicht vor.
Dem Zentrum für Geoforschung (GFZ) zufolge ereignete es sich um kurz vor Mitternacht in einer Tiefe von zehn Kilometern an der Grenze zur pakistanischen Region Khyber Pakhtunkhwa und zerstörte zahlreiche Lehm- und Steinhäuser. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Laut dem Gesundheitsministerium habe es allein in einem Dorf 30 Tote gegeben. Genaue Opferzahlen aus dem Gebiet mit seinen verstreuten Siedlungen lägen jedoch noch nicht vor. „Die Zahl der Toten und Verletzten ist hoch, aber da das Gebiet schwer zugänglich ist, sind unsere Teams noch im Einsatz“, hieß es in einer Erklärung des Ministeriumssprechers Scharafat Saman.
Hunderte Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, erklärte der Informationschef der Provinz, Nadschibullah Hanif. Die Zahlen dürften weiter steigen, sobald Berichte aus den schlecht erschlossenen Gebieten eingehen.
Afghanistan wird immer wieder von schweren Erdbeben heimgesucht, insbesondere in der Hindukusch-Bergkette, wo die indische und die eurasische tektonische Platte aufeinandertreffen. Im vergangenen Jahr kamen bei einer Reihe von Erdbeben im Westen des Landes mehr als 1000 Menschen ums Leben. Die Katastrophe verdeutlicht einmal mehr, wie schutzlos eines der ärmsten Länder der Welt Naturkatastrophen ausgesetzt ist.
