Waldbrände in Washington: Tausende evakuiert und ohne Strom

Schwere Waldbrände im US-Bundesstaat Washington haben am Samstag zu weitreichenden Evakuierungen und Stromausfällen geführt. Insbesondere die Region um die Stadt Spokane ist betroffen, wie die Behörden am Abend mitteilten. Gouverneur Bob Ferguson rief den Notstand für den gesamten Bundesstaat aus. Rund 60.000 Menschen waren ohne Strom. Angaben zu Verletzten oder Todesopfern lagen zunächst nicht vor.

In Spokane, einer Stadt mit rund 230.000 Einwohnern, bedrohte das sogenannte Old-Trails-Feuer nach Angaben der Behörden rund 4.000 Gebäude. Wichtige Einrichtungen wie ein Krankenhaus für Kriegsveteranen sowie Wasser- und Stromversorgungsanlagen wurden evakuiert, sagte Bürgermeisterin Lisa Brown. „Unser Bundesstaat befindet sich in einer sehr ernsten Lage mit mehreren Bränden“, sagte Gouverneur Ferguson. Heißes und windiges Wetter erschwere die Löscharbeiten.

Insgesamt kämpften rund 4.000 Einsatzkräfte gegen mehr als ein Dutzend Brände. „Das ist nicht normal“, sagte der Kommissar für öffentliche Ländereien, Dave Upthegrove. „Im ganzen Bundesstaat Washington wüten die Feuer.“ In diesem Sommer seien bereits rund 180.000 Hektar Land verbrannt. „Was wir dort erleben, ist eine Tragödie“, sagte Generalmajor Gent Welsh von der Nationalgarde. Man werde wohl schockiert sein von den Szenen, die sich nach Sonnenaufgang bieten werden.