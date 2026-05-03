Riesige Asche-Wolke: Vulkan-Ausbruch in beliebter Urlaubsregion

Der Vulkan Mayon auf den Philippinen ist aktiv geworden und hat seine Umgebung mit dicker Asche bedeckt. Insgesamt seien seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan davon betroffen, berichtete die Agentur PNA unter Berufung auf die Behörden. Feuerwehren und Hilfstrupps wurden in die Region geschickt, um die Bevölkerung zu unterstützen.