Nach 12.000 Jahren: Vulkan Hayli Gubbi wieder ausgebrochen
Ein seit rund 12.000 Jahren schlafender Vulkan in Äthiopien ist wieder aktiv.
Der Vulkan Hayli Gubbi stieß am Sonntag bis zu 14 Kilometer hohe Rauchwolken aus, wie das Toulouser Forschungszentrum VAAC am Montag mitteilte. Aschewolken trieben den Forschern zufolge bis über den Jemen, Oman, Indien und den Norden Pakistans.
- Der etwa 500 Meter hohe Vulkan befindet sich im Rift-Tal nahe der Grenze zu Eritrea.
- Laut dem Smithsonian-Institut war der Hayli Gubbi seit Beginn des Holozän vor rund 12.000 Jahren inaktiv.
Die regionalen Behörden äußerten sich auf AFP-Anfrage zunächst nicht zu möglichen Opfern oder Evakuierungen infolge des Ausbruchs.
