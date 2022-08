Vor 3. Hitzewelle: Ganz Frankreich leidet offiziell unter Trockenheit

Frankreich leidet nun offiziell landesweit unter Trockenheit - und bereitet sich auf die dritte Hitzewelle in diesem Sommer vor. Als letztes Gebiet des Landes stuften die Behörden am Dienstag die Hauptstadt Paris und ihr Umland als trocken ein. Der Wetterdienst MĂ©tĂ©o-France teilte mit, fĂŒr Mittwoch und Donnerstag sei in Frankreich mit Temperaturen zwischen 34 und 38 Grad zu rechnen, stellenweise sogar mit 40 Grad.

Diese neue Hitzewelle dĂŒrfte demnach kĂŒrzer und weniger intensiv als die Hitzewelle Mitte Juli ausfallen. Die erneuten hohen Temperaturen machen allerdings deutlich, wie sich der Klimawandel auswirkt. Außerdem trifft die Hitze viele bereits extrem trockene Gebiete, so dass negative Folgen fĂŒr die Landwirtschaft, den Schiffsverkehr auf FlĂŒssen und den Wassersport zu befĂŒrchten sind.

Wegen der verbreiteten Trockenheit gelten derzeit in Frankreich unterschiedlich scharfe BeschrĂ€nkungen bei der Wassernutzung. Nach EinschĂ€tzung von UN-Experten mĂŒssen LĂ€nder wie Frankreich sich angesichts des Klimawandels auf immer lĂ€ngere Trockenphasen einstellen.