Vogel mitten durch Hals getroffen: Überlebt

Die Feuerwehr in Deutschland hat bei einem ungewöhnlichen Einsatz einen angeschossenen Vogel gerettet: Quer durch den Hals des Tieres steckte ein Pfeil, doch der Vogel schwamm am Freitag noch munter auf einem See in Kleve im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Anrainer hatten den schwer verletzten Haubentaucher dort entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Haubentaucher wurde eingekreist und eingefangen

"Wir haben uns auch gefragt, wie der Vogel das überleben konnte. Das Tier hat sehr viel Glück gehabt, dass wirklich alles Lebenswichtige verfehlt worden ist", sagte ein Feuerwehrsprecher über den Zustand des Tieres. Um das Tier einzufangen, kamen ein Bootstrupp der DLRG und ein Feuerwehrboot zum Einsatz - den Einsatzkräften gelang es schließlich, den verletzten Haubentaucher einzukreisen und einzufangen.