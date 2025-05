Eltern-Albtraum: Hüpfburg wird vom Winde verweht

Ein Wochenende "voller Action, Spiel und Spaß" - das verspricht ein Werbetext zum Event "FM1 Hüpfburgen-Spass", das gerade in Appenzell über die Bühne ging. Was aber den Besucherinnen und Besuchern im Kleinort in der nordöstlichen Schweiz in Erinnerungen bleiben wird, sind Bilder von schreienden Kindern und den in Panik versetzten Eltern.