Illegales Katzenfleisch-Netzwerk in Vietnam zerschlagen

Die Polizei in Vietnam hat ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen und mehr als 400 gestohlene Katzen befreit. Mehr als 40 der Tiere seien nach dem Einsatz bereits wieder an ihre Besitzer zurückgegeben worden, erklärte die Tierschutzorganisation Humane World for Animals am Dienstag.

Laut dem offiziellen Mitteilungsblatt der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden bei dem Einsatz neun Verdächtige festgenommen.