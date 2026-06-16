Illegales Katzenfleisch-Netzwerk in Vietnam zerschlagen
Zusammenfassung
- Die Polizei in Ho-Chi-Minh-Stadt hat ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen, mehr als 400 gestohlene Katzen befreit und neun Verdächtige festgenommen.
- Neben den lebenden Tieren wurden 80 tote und tiefgefrorene Katzen sichergestellt; mehr als 40 befreite Tiere wurden bereits an ihre Besitzer zurückgegeben.
- Ermittlungen wurden nach zahlreichen Meldungen über gestohlene und verschwundene Katzen eingeleitet; in Vietnam ist der Konsum von Hunde- und Katzenfleisch legal, Anbieter müssen jedoch Herkunftsnachweise vorlegen.
Die Polizei in Vietnam hat ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen und mehr als 400 gestohlene Katzen befreit. Mehr als 40 der Tiere seien nach dem Einsatz bereits wieder an ihre Besitzer zurückgegeben worden, erklärte die Tierschutzorganisation Humane World for Animals am Dienstag.
Laut dem offiziellen Mitteilungsblatt der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden bei dem Einsatz neun Verdächtige festgenommen.
Neben den gut 400 lebenden Tieren seien auch 80 tote und tiefgefrorene Katzen sichergestellt worden. Der Bande auf die Spur kamen die Beamten nach zahlreichen Meldungen über gestohlene und verschwundene Katzen in der Stadt.
In Vietnam ist der Konsum von Hunde- und Katzenfleisch legal, in vielen Restaurants stehen entsprechende Gerichte auf der Speisekarte. Anbieter von Katzen- oder Hundefleisch müssen jedoch Herkunftsnachweise vorlegen.
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