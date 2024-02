Frau bei Heimweg von Faschingszug von mehreren Männern vergewaltigt

Mehrere bisher unbekannte Täter sollen im bayerischen Schwabach an der Vergewaltigung einer Frau beteiligt gewesen sein. Nach Angaben der Frau kamen ihr auf dem Heimweg von einem Faschingszug am Dienstag sechs bis sieben Männer entgegen, wie die Polizei in Mittelfranken am Donnerstag mitteilte.