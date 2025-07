Bis zu 10 Euro Eintritt: Venedig beendet Ticket-Testphase vorerst

Teilweise doppelt so teuer, aber auch fast doppelt so hohe Einnahmen: Dieses Jahr haben Tagestouristen in Venedigs Altstadt erneut ein Eintrittsticket kaufen müssen.

Nun ist die zweite Testphase des umstrittenen Systems beendet. Die Stadt zählte über 720.000 zahlende Besucher, die rund 5,4 Millionen Euro einbrachten - fast doppelt so viel wie bei der Premiere im Jahr 2024.