Ein jüdisches Touristenpaar - ein US-amerikanischer Staatsbürger und seine israelische Frau - ist in Venedig von einer Gruppe von etwa zehn nordafrikanischen Männern angegriffen worden. Dabei riefen die Angreifer Slogans wie "Free Palestine", berichteten Lokalmedien am Donnerstag. Zunächst beleidigten die Nordafrikaner das orthodoxe Paar mit Worten. Als die beiden versuchten, sich zu entfernen, wurden sie verfolgt und schließlich eingekreist.

Rottweiler auf jüdisches Paar gehetzt Ein Mann aus der Gruppe hetzte daraufhin seinen Hund, einen Rottweiler, ohne Maulkorb auf die beiden, während ein 31-jähriger Tunesier den Touristen ohrfeigte. Schließlich wurde eine Glasflasche auf das Paar geworfen. Sie zerbrach auf dem Boden und verletzte die Frau am Knöchel. Die Angreifer flüchteten nach der Tat, wurden aber kurz darauf von der Polizei angehalten, die einige von ihnen identifizieren konnten. Die Staatsanwaltschaft von Venedig hat Ermittlungen eingeleitet - unter anderem wegen Bedrohung mit den erschwerenden Umständen von rassistischer, ethnischer, oder religiöser Motivation.

Der 31-jährige Tunesier, der den Touristen ohrfeigte, wurde wegen Körperverletzung angezeigt, bleibt aber auf freiem Fuß, weil er bisher nicht vorbestraft ist. Ein zweiter Angreifer, der sich illegal in Italien aufhält, wurde in das Abschiebezentrum der Hafenstadt Bari gebracht und soll nach Tunesien zurückgeführt werden. Es handelt sich bereits um den zweiten antisemitischen Vorfall in Venedig innerhalb eines Monats. Im August war ein amerikanisch-jüdisches Ehepaar auf ähnliche Weise in der Nähe der Rialto-Brücke angegriffen worden.