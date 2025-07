Ein französischer Tourist, der eine Kippa trug, ist gemeinsam mit seinem sechsjährigen Sohn in einer Raststätte bei Lainate, an der Autobahn bei Mailand, antisemitisch angegriffen worden. Die Familie befand sich am Sonntag in Mailand, um die dort lebende Tochter zu besuchen.

Der 53-jährige Mann teilte mit, dass es bereits beim Betreten der Raststätte zu ersten Beschimpfungen kam. Mit dem Ruf "Free Palestine" begann eine Gruppe von Personen, den Mann verbal zu attackieren. Die Situation eskalierte schnell. Der Tourist versuchte, sich zu verteidigen, begann das Geschehen zu filmen und brachte seinen Sohn auf die Toilette. Doch beim Verlassen der Toilette hätten ihn rund 15 bis 20 Personen erwartet, sie forderten die Löschung des Videos - was er verweigerte.