Internet-Hit: Veggie-Wolf aus Werbung geht viral

Ein Gemüse liebender Wolf aus einem Werbespot für eine französische Supermarktkette ist in Online-Netzwerken zum Star geworden. Der zweieinhalb Minuten lange Film der Supermarktkette Intermarché , in dem animierte Tiere und echte Menschen auftreten, sei innerhalb von drei Tagen auf mehr als 20 Millionen Aufrufe gekommen, verkündete Intermarché-Chef Thierry Cotillard im Onlinedienst LinkedIn. "Und das ohne Künstliche Intelligenz (KI)", fügte er hinzu.

"Was soll ich denn fressen, ich bin ein Wolf?", seufzt das hungrige Tier betrübt, als alle anderen Waldtiere vor ihm flüchten. Als ein frecher Igel ihm empfiehlt, Karotten und Champignons zu probieren, fragt er zurück: "Und wie jagt man das?"

Der Wolf wandelt sich in dem Spot vom Fleischfresser zum vegetarischen Koch und überrascht die Waldbewohner am Ende mit einem selbst gekochten Gemüseauflauf - der ihm viele neue Freunde einbringt, untermalt von dem französischen Schlager "Le mal-aimé" (Der Ungeliebte).