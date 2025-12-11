Internet-Hit: Veggie-Wolf aus Werbung geht viral
Zusammenfassung
- Ein vegetarischer Wolf aus einem Werbespot der französischen Supermarktkette Intermarché wird mit über 20 Millionen Aufrufen in drei Tagen zum Internet-Hit.
- Der Spot zeigt, wie der Wolf vom Fleischfresser zum vegetarischen Koch wird und damit neue Freunde gewinnt.
- Die aufwendig produzierte Werbung entstand ohne Künstliche Intelligenz und wurde von rund hundert Menschen in einem Jahr umgesetzt.
Ein Gemüse liebender Wolf aus einem Werbespot für eine französische Supermarktkette ist in Online-Netzwerken zum Star geworden. Der zweieinhalb Minuten lange Film der Supermarktkette Intermarché, in dem animierte Tiere und echte Menschen auftreten, sei innerhalb von drei Tagen auf mehr als 20 Millionen Aufrufe gekommen, verkündete Intermarché-Chef Thierry Cotillard im Onlinedienst LinkedIn. "Und das ohne Künstliche Intelligenz (KI)", fügte er hinzu.
"Was soll ich denn fressen, ich bin ein Wolf?", seufzt das hungrige Tier betrübt, als alle anderen Waldtiere vor ihm flüchten. Als ein frecher Igel ihm empfiehlt, Karotten und Champignons zu probieren, fragt er zurück: "Und wie jagt man das?"
Der Wolf wandelt sich in dem Spot vom Fleischfresser zum vegetarischen Koch und überrascht die Waldbewohner am Ende mit einem selbst gekochten Gemüseauflauf - der ihm viele neue Freunde einbringt, untermalt von dem französischen Schlager "Le mal-aimé" (Der Ungeliebte).
Ohne Künstliche Intelligenz
Die Werbebranche sieht sich derzeit mit KI-Programmen konfrontiert, die einerseits viele Arbeitsplätze kosten dürften, andererseits aber häufig zu schlechten Ergebnissen führen. Große Marken wie Coca-Cola und die niederländische Filiale von McDonald's sind zuletzt wegen Werbespots, die mit Hilfe von KI entstanden, scharf kritisiert worden.
Der Wolf-Spot entstand nach Angaben des Unternehmens ohne den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Rund hundert Menschen hätten ein Jahr lang daran gearbeitet.
Kommentare