Am Donnerstagmorgen spielten sich in Venedig, unweit der legendären Rialtobrücke, Szenen wie aus einem Actionfilm ab. Eine unbekannte Frau stieg in ein kurzzeitig unbeaufsichtigtes Transportboot im Canal Grande und versuchte damit zu flüchten. Doch schon nach wenigen Metern verlor sie die Kontrolle über das bis obenhin mit Paketen – darunter vermutlich zahlreiche Weihnachtsgeschenke – beladene Motorboot. Videoaufnahmen des dreisten Diebstahlversuchs verbreiten sich seither rasant im Netz.

Diebin krachte mit Post-Motorboot gegen Rialtobrücke Wie italienische Medien berichten, rammte das rund zwölf Meter lange Boot zunächst eine Brüstung und krachte anschließend gegen Italiens berühmteste Brücke. Zahlreiche Pakete wurden durch den Aufprall ins Wasser geschleudert. Als die Diebin vergeblich versuchte, den Motor wieder anzuschalten, stieg sie über das Heck aus dem Boot und balancierte sich über die angrenzende Brüstung ans Ufer, um die Flucht zu ergreifen.

In einem Bericht der italienischen Tageszeitung Repubblica heißt es, die Frau habe sich vermutlich "in einem veränderten Bewusstseinszustand" befunden, was jedoch bis dato nicht offiziell bestätigt wurde.