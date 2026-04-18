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Lief ihm entgegen: Vater überfuhr eigenes Kind (6) mit Auto

In Polen überfuhr ein Vater versehentlich seine sechsjährige Tochter. Das Mädchen lief dem einfahrenden Auto entgegen, stürzte und wurde vom Vater übersehen und tödlich verletzt.
18.04.2026, 15:04

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

In Polen hat ein Mann seine sechsjährige Tochter mit dem Auto überfahren. Das Kind wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wo es allerdings an seinen schweren Verletzungen starb, wie ein Polizeisprecher dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenportal TVP.info am Samstag sagte. Nach Polizeiangaben ereignete sich das Unglück am Freitagnachmittag auf einem Privatgrundstück in Opacz Kolonia, einem Vorort von Warschau.

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Mädchen (6) lief Vater entgegen

Nach bisher vorliegenden Informationen war das Mädchen seinem Vater entgegengelaufen, als der 71-Jährige mit seinem Auto in die Hauseinfahrt einbog. Dabei stürzte das Kind jedoch und wurde demnach am Boden liegend vom Vater übersehen. Polizeitechniker und Ermittler seien unter Aufsicht der Staatsanwaltschaft dabei, Zeugen zu befragen und den genauen Ablauf des Unglücks zu rekonstruieren, hieß es von der Polizei. Weitere Details könnten daher vorerst nicht bekanntgegeben werden.

Polen
Agenturen, pres  | 

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