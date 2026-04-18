Deutschland: Ein Toter bei Explosion in Unterführung

Bei einer Explosion in einer Unterführung in Völklingen im deutschen Saarland ist in der Nacht auf Samstag ein Mann getötet worden. Vier weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei schwer verletzt, zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Explosion "durch menschliches Handeln" ausgelöst worden sei. Genauere Informationen dazu gab es zunächst nicht.

Gegen 00.15 Uhr waren bei der Polizei mehrere Notrufe wegen eines lauten Knalls eingegangen. Eine Person solle laut um Hilfe geschrien haben, sagte ein Sprecher. In der Fußgängerunterführung fanden die Beamten die fünf Männer. Für einen von ihnen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Tatort. Die vier anderen verletzten Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.