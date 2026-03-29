Vater, Mutter, Kind: Drei Leichen bei Nürnberg gefunden

In Deutschland sind in einem Einfamilienhaus in Pommelsbrunn bei Nürnberg drei Leichen gefunden worden. Bei den Toten handelt es sich laut einem Polizeisprecher um die Mitglieder einer Familie: einen 51 Jahre alten Deutschen, seine gleichaltrige Ehefrau, eine Deutsch-Griechin, sowie die zehnjährige Tochter. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Schwabach in Verbindung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth aufgenommen. Der Tatort sei weiträumig abgesperrt worden, sagte ein Sprecher.

Keine Hinweise auf eine vierte Person Eine Antwort auf die Frage, wie die Drei zu Tode gekommen sind, gab der Polizeisprecher zunächst nicht. Die Spurensicherung laufe. Die Hintergründe müssten nun im Zuge der Ermittlungen aufgeklärt werden. Hinweise darauf, dass eine vierte Person am Geschehen beteiligt sein könnte, gebe es nicht. Den Angaben zufolge hatte eine Zeugin die Toten in dem frei stehenden Einfamilienhaus in Hohenstadt, einem Gemeindeteil von Pommelsbrunn, entdeckt. In welcher Beziehung die Frau zu den Toten steht, sagte der Sprecher nicht. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.